Washington (AFP) Der US-Kongress hat das umstrittene Gesetz zum Bau der Ölpipeline Keystone XL an Präsident Barack Obama weitergeleitet. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, unterzeichnete das von seiner Partei vorangetriebene Gesetz am Freitag in einer öffentlichkeitswirksamen Zeremonie. "Keystone XL ist eine gute Idee für unsere Wirtschaft, das ist eine gute Idee für unser Land", sagte Boehner.

