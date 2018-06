Washington (AFP) Flugreisende in die USA müssen ab Ende 2016 keine Zollformulare mehr ausfüllen. Mit dem Bürokratieabbau sollen die Wartezeiten bei der Ankunft an den US-Flughäfen verkürzt werden, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. "Die Sicherheit dieses Landes wird immer an erster Stelle stehen, aber wir können und müssen auch eine gastfreundliche und effiziente Reiseerfahrung gewährleisten."

