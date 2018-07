Caracas (AFP) In Venezuela ist es am Jahrestag des Beginns regierungskritischer Proteste zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In der westlichen Metropole San Cristóbal setzte die Polizei Tränengas gegen Studenten ein, die zum örtlichen Büro der Nationalen Beschwerdestelle für Menschenrechte marschieren wollten. Nach Angaben der Behörden wurde ein Mensch von einem Stein am Kopf verletzt. In Medienberichten war von mehreren Verletzten sowie von Festnahmen die Rede.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.