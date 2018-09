Manama (AFP) Anlässlich des vierten Jahrestags des Volksaufstands in der Golfmonarchie Bahrain sind am Samstag hunderte Anhänger der schiitischen Opposition auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Kundgebungen aufzulösen, wie Zeugen berichteten. Zudem seien die Sicherheitsvorkehrungen in mehreren Ortschaften und entlang wichtiger Verkehrsadern verstärkt worden, um Protestaktionen in der Hauptstadt Manama zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.