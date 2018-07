Berlin (AFP) In der Debatte um die Gründung neuer Sub-Firmen für Paketzusteller warnt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Post vor einem "Großkonflikt". "Jetzt tut die Post so, als würde sie zehntausend zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Das war der Bluff, mit dem sie in der Öffentlichkeit angetreten ist", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske im Interview der Woche des Senders SWR2, das am Samstagabend ausgestrahlt werden soll. "Tatsächlich aber verschiebt sie nur die Beschäftigten in andere Gesellschaften mit bis zu 20 Prozent weniger Entgelt und Gehalt."

