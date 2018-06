Kopenhagen (AFP) Nach dem bewaffneten Angriff auf eine Veranstaltung über Meinungsfreiheit und Islam in Kopenhagen läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter auf Hochtouren. Die dänische Polizei veröffentlichte am Samstagabend im Internet zusammen mit einer Erklärung das Foto eines Mannes im dunklen Anorak, dem die Tötung eines Menschen zur Last gelegt wird. Zunächst hatte es geheißen, zwei mutmaßliche Täter seien in einem Pkw entkommen. Später wurde der verlassene Wagen in der Nähe des Kulturzentrums gefunden, in dem die Konferenz zu Meinungsfreiheit und Islam stattgefunden hatte.

