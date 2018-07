Köln (AFP) Nach dem zweitätigen Pilotenstreik ist die Lufthansa-Tochter Germanwings am Samstag wieder zum regulären Flugplan übergegangen. Nach dem Start der ersten Flüge sei auch im weiteren Tagesverlauf mit einem "reibungslosen Ablauf des Flugbetriebs" zu rechnen, teilte die Fluglinie am Samstagmorgen mit. An den beiden Streiktagen fielen nach Angaben von Germanwings etwa 40 Prozent der Flüge aus. 80 Prozent der Passagiere seien aber ans Ziel gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.