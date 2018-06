Essen (AFP) Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich für eine freiwillige Rente mit 70 ausgesprochen. Das Rentensystem müsse so flexibel gemacht werden, dass besonders motivierte Arbeitnehmer erst mit 70 Jahren in Rente gehen müssen, sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo der in Essen erscheinenden "Westdeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe). Für solche Beschäftigten müsse es entsprechende Anreize geben: "Wir sollten über Modelle nachdenken, die dazu beitragen, dass die Menschen länger im Arbeitsleben bleiben wollen und dafür natürlich angemessen honoriert werden." Auf besonders motivierte Mitarbeiter "sollten wir nicht verzichten müssen", sagte Grillo.

