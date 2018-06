Kiew (AFP) Wenige Stunden vor Beginn der vereinbarten Waffenruhe für die Ostukraine ist der ehemalige georgische Staatschef Michail Saakaschwili zum Berater des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko berufen worden. Wie die Präsidentschaft in Kiew am Samstag bekannt gab, soll der 47-jährige Saakaschwili bei der Befriedung des Landes und bei der Umsetzung von Reformen helfen. Er soll demnach "Vertreter der Ukraine im Ausland und zugleich Vertreter der internationalen Gemeinschaft in der Ukraine" sein.

