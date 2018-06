Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat am Samstag im Vatikan 20 neue Kardinäle in ihr Amt eingeführt. Unter den Würdenträgern war auch Erzbischof Karl-Josef Rauber. Der 80-jährige gebürtige Nürnberger war über Jahre Botschafter des Kirchenstaats in verschiedenen Staaten West- und Osteuropas. Nach dem Tod des Kurienkardinals Karl Josef Becker und der Ernennung Raubers gibt es nun zehn aus der Bundesrepublik stammenden Kardinäle.

