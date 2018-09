Kiew (AFP) In der Ostukraine ist am Samstagabend um 23.00 Uhr MEZ (Mitternacht Ortszeit) der vereinbarte Waffenstillstand zwischen Regierungstruppen und prorussischen Rebellen in Kraft getreten. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko wies die Regierungstruppen an, die Waffenruhe umzusetzen. Bei einem Treffen mit dem Generalstab der ukrainischen Armee sagte er allerdings, dass der Friedensprozess "bedroht" sei. Er warf den Rebellen vor, in der umkämpften Stadt Debalzewe "die Waffenruhe zu untergraben".

