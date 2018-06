Paris (AFP) Europas Raumfrachter ATV hat am Samstag seinen letzten Einsatz im All beendet. Der Transporter "Georges Lemaître" habe sich nach rund sechsmonatiger Mission von der Internationalen Raumstation (ISS) abgekoppelt und werde am Sonntag um 19.12 Uhr MEZ beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen, teilte die Europäische Raumfahrtbehörde (ESA) am Samstag mit. Er war der fünfte unbemannte Raumfrachter, den die ESA zur ISS geschickt hatte.

