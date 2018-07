Lille (AFP) Bei einem Verkehrsunfall in Nordfrankreich sind am Freitagabend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden nach Behördenangaben verletzt, als auf der A1 von Lille nach Paris ein Reisebus aus Großbritannien und drei Lastwagen aufeinander auffuhren und in Brand gerieten. In dem Bus hatten demnach britische Kinder mit ihren Eltern gesessen, die auf dem Weg zum Eurodisney bei Paris waren. Sie konnten alle aussteigen, bevor der Bus Feuer fing. Getötet wurden den Angaben zufolge ein Lkw-Fahrer und ein Insasse eines weiteren Lastwagens.

