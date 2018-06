Köln (SID) - Das bundesweite Fußballfan-Bündnis "ProFans" hat den DFL-Boss Christian Seifert in einem offenen Brief aufgefordert, die Anstoßzeiten in der Bundesliga und 2. Liga nicht noch breiter zu fächern. In den Stadien stieß die Debatte über eine mögliche Spieltagsreform bislang aber auf eher wenig Resonanz.

Die Aktionen am 21. Spieltag - in München wurde ein (kleines) Plakat ausgerollt - stehen in keinem Vergleich zu bisherigen Fan-Aufständen wie während der Sicherheitsdebatte oder der ersten Verteilung der Partien über das gesamte Wochenende.

Die zunehmende "Zerstückelung" der Spieltage in der ersten und zweiten Liga beschädige das deutsche "Alleinstellungsmerkmal" der grandiosen Stimmung in ausverkauften Stadien, schrieb aber das Bündnis.

Kernforderungen der Initiative sind eine Verhinderung dieser Zerstückelung sowie eine verstärkte Berücksichtigung der geografischen Gegebenheiten für Auswärtsfans. Der Anpfiff in englischen Wochen, sofern diese unvermeidbar seien, dürfe nicht vor 20.00 Uhr erfolgen, das Montagsspiel in der 2. Liga gehöre ebenso abgeschafft wie die Freitagabendspiele in erster und zweiter Liga.

Seifert hatte angesichts des Mega-TV-Vertrags der englischen Premier League (9,5 Milliarden Euro für drei Jahre) eine Debatte über "unpopuläre Maßnahmen" gefordert, welche die Erlöse der Bundesliga erhöhen könnten. Die Manager der Klubs kündigten ihre Bereitschaft an, zumindest diskutieren zu wollen. Ein neuer TV-Vertrag wird 2016 ausgehandelt.

"Riskieren Sie nicht leichtfertig die hier gewachsenen Strukturen, um eine finanzielle Lücke zu schließen, die auch aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und historischen Begebenheiten extistiert", forderte "ProFans".