Athen (AFP) Die linksgeführte griechische Regierung will nach dem mutmaßlichen Suizid eines Flüchtlings rasch eines ihrer Wahlversprechen umsetzen und die überfüllten Flüchtlingszentren im Land schließen. "Ich bin hergekommen, um meine Beschämung auszudrücken", sagte der Stastssekretär im Innenministerium, Giannis Panoussis, am Samstag nach dem Besuch eines Aufnahmezentrums für Migranten in Amygadleza bei Athen. "Wir sind fertig mit den Flüchtlingszentren. Wir brauchen nur ein paar Tage", sagte Panoussis. "Wir werden tun, was wir vor der Wahl gesagt haben und was wir im Parlament gesagt haben."

