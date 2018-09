Madrid (AFP) Nach der Machtübernahme der schiitischen Huthi-Miliz im Jemen sind nun auch die Botschaften Spaniens und der Vereinigten Arabischen Emirate in Sanaa geschlossen worden. Die Maßnahme gelte vorübergehend, teilten die jeweiligen Außenministerien am Samstag mit. Nach Angaben aus Madrid wurden alle Spanier im Jemen kontaktiert und zur Ausreise aufgerufen. In den vergangenen Tagen hatten bereits die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und die Niederlande ihre Botschaften wegen Sicherheitsbedenken geschlossen und Personal abgezogen.

