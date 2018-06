Flensburg (dpa) - Nach dem Terroranschlag in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat die Bundespolizei die Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze verstärkt. Unter anderem überwacht sie nun an den drei Flensburger Grenzübergängen den Verkehr, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Grenzübergänge blieben aber offen. Nach Informationen der dpa begann die Bundespolizei am Abend zudem, Kräfte in die Region zu verlegen. Möglicherweise sollen feste Kontrollstellen eingerichtet werden.