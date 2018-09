Halifax (dpa) - Die kanadische Polizei hat nach eigener Darstellung eine "Massen-Erschießung" von Menschen in der Öffentlichkeit in Halifax verhindert. Drei Personen im Alter zwischen 23 und 17 Jahren seien festgenommen worden, ein vierter Verdächtiger sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, berichtete der Sender CTV. Nach dem Kenntnisstand der Polizei hatten mindestens zwei der Verdächtigen beabsichtigt, heute zahlreiche Besucher einer nicht näher genannten Veranstaltung und anschließend sich selbst zu erschießen.

