Kopenhagen (dpa) - Gut einen Monat nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris fallen Schüsse in Kopenhagen - ein Mensch stribt. Ziel war offenkundig der schwedische Karikaturist Lars Vilks. Auch die deutsche Bundespolizei beteiligt sich an der Fahndung nach den flüchtigen Tätern.

