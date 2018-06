Berlin (SID) - Der französische Stabhochsprung-Olympiasieger Renaud Lavillenie hat beim Hallen-ISTAF in Berlin den erhofften Weltrekord nur knapp verpasst. Der 28-Jährige scheiterte am Samstagabend dreimal an der 6,17 Metern, stellte allerdings mit übersprungenen 6,02 m eine Weltjahresbestleistung auf. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte "Air Lavillenie" in Donezk die Uralt-Bestmarke von Stabhochsprung-Idol Sergej Bubka auf 6,16 m verbessert.

Der deutsche Weltmeister Raphael Holzdeppe verzichtete dagegen kurzfristig auf einen Start. Dem 25-Jährigen fehlt nach langer Verletzungspause noch die Qualifikationsnorm für die Hallen-EM in Prag Anfang März.

Insgesamt besuchten die zweite Auflage des Hallen-ISTAF 12.601 Zuschauer. Sie machten die Veranstaltung damit zum publikumsstärksten Hallen-Meeting der Welt.