Osnabrück (dpa) - Der Schauspieler Charly Hübner (42) hat sich durch die Liebe zu seiner Kollegin Lina Beckmann vom Ehemuffel zum Überzeugungstäter entwickelt.

"Ich kriegte früher immer mit, dass Geschwister oder Freunde heirateten und habe selbst nie begriffen, warum die das tun", sagte der 42-Jährige in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Dann aber habe es eine "eindeutige Liebesheirat" mit Lina Beckmann gegeben: "Wir empfanden im selben Moment: Mit diesem Menschen könnte ich jetzt auch mal das ganze Leben rocken."

Vor der Beziehung zu Beckmann habe er Liebeslieder und -filme "nur zur Kenntnis genommen, berichtete Hübner weiter. "Erst durch die Begegnung mit Lina habe ich ein Gefühl in mir entdeckt, das ich vorher noch gar nicht kannte." Die beiden leben gemeinsam mit Beckmanns sechsjährigem Sohn zusammen in Hamburg.

Zu seinen Vorbildern zählt Hübner auch den ehemaligen Fußballer Zinédine Zidane: "Der hat als Spieler nie aufgehört zu gucken, was er noch nicht so gut kann und was ihn noch mal reizt. Und er war mit vielen Finten der Erste, der sie drauf hatte." Im Hamburger Schauspielhaus stehen Hübner und Beckmann in den beiden Stücken "Schuld" und "Onkel Wanja" zusammen auf der Bühne.

Am 25. Februar sind sie gemeinsam in der ARD-Komödie "Vorsicht vor Leuten" zu sehen.