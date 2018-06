Wellington (AFP) In Neuseeland sind mehr als hundert Grindwale verendet, die an einem als "Todesfalle" bekannten Küstenstreifen gestrandet sind. 150 Freiwillige hätten fieberhaft versucht, die Tiere wieder ins offene Meer zu bringen und dies zunächst auch geschafft, sagte ein Sprecher der Naturschutzbehörde. In der Nacht zum Samstag seien die Wale dann jedoch erneut gestrandet. Mittlerweile seien 103 der insgesamt 198 Wale verendet, sagte der Sprecher Andrew Lamason. Die Helfer versuchten, die restlichen Tiere "am Leben zu halten", sie bereiteten sich aber auf einen "ziemlich schlechten Ausgang" der Rettungsaktion vor.

