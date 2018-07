Amiens (SID) - Europameister Marco Koch ist zu seinem vierten Sieg zum Auftakt des WM-Jahres geschwommen. Der Darmstädter schlug auf der zweiten Golden-Tour-Station in Amiens/Frankreich auf seiner Paradestrecke über 200 m Brust nach 2:10,10 Minuten als überlegener Erster an. Am Freitag hatte der Viezweltmeister über die halbe Distanz knapp den Sieg verpasst. Beim Saisonstart in Nizza hatte Koch alle drei Bruststrecken gewonnen.

In Abwesenheit des Weltrekordlers Paul Biedermann belegte Jacob Heidtmann (Elmshorn) über 200 m Freistil in 1:49,45 Minuten den dritten Rang - direkt hinter dem französischen Doppel-Olympiasieger Yannick Agnel. Knapp am Podest vorbei schwammen der Essener Christian vom Lehn, WM-Dritter von 2011, über 200 m Brust und Annika Bruhn (Saarbrücken) über 100 m Rücken, beide landeten auf Platz vier. Höhepunkt der Saison ist die WM in Kasan/Russland (24. Juli bis 9. August).