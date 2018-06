Kopenhagen (AFP) Während einer Veranstaltung in Kopenhagen über Meinungsfreiheit und Islam sind am Samstag vor dem Gebäude dutzende Schüsse gefallen. Die dänische Polizei sprach von einem Toten sowie drei verletzten Polizisten. An der Debatte nahmen unter anderen der schwedische Mohammed-Karikaturist Lars Vilks und der französische Botschafter François Zimeray teil.

