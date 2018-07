New York (AFP) Die UNO hat Nigerias Armee aufgefordert, ihren Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram zu verstärken. Das Militär müsse bei der Bekämpfung dieses "ernstzunehmenden Feindes" eine "größere Entschlossenheit" zeigen als bisher, sagte der UN-Sondergesandte für Westafrika, Mohamed Ibn Chambas, am Freitag. "Ich denke, dass wir vom nigerianischen Militär alle mehr erwarten", sagte er vor Journalisten. In anderen Fällen habe die nigerianische Armee "zuverlässig" agiert. Die UNO erwarte, dass sie nun die gleiche "Zähigkeit" zeige wie zum Beispiel bei ihrer Teilnahme an Friedensmissionen.

