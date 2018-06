Beaver Creek (SID) - Top-Favoritin Mikaela Shiffrin aus den USA hat die besten Aussichten auf Gold im Slalom bei der Ski-WM in Vail und Beaver Creek. Die 19 Jahre alte Olympiasiegerin und Titelverteidigerin geht mit einem Vorsprung von 0,40 Sekunden auf Frida Hansdotter aus Schweden in den zweiten Durchgang (22.15 Uhr MEZ). Auf dem dritten Rang folgt Sarka Strachova aus Tschechien (0,44 Sekunden zurück), 2007 unter ihrem Mädchennamen Zahrobska Weltmeisterin in dieser Disziplin.

Noch Chancen auf eine Medaille haben Michaela Kirchgasser (Österreich), Tina Maze (Slowenien) und Erin Mielzynsk (Kanada), die auf den Rängen vier bis sechs aber auch schon mehr als drei Zehntelsekunden Rückstand auf den Bronzeplatz haben.

Eine respektable Leistung boten Maren Wiesler (Münstertal) und Lena Dürr (Germering): Sie fuhren mit hohen Startnummern auf die Ränge 15 und 17 im Zwischenklassement. Beide hatten sich nicht direkt über die deutsche WM-Norm, sondern erst über eine interne Qualifikation den Startplatz für die WM erkämpft.