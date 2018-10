Berlin (AFP) Nach den tödlichen Angriffen auf ein Kulturzentrum und eine Synagoge in Kopenhagen schätzt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Gefährdungslage in Deutschland als unverändert hoch ein. Die Behörden von Bund und Ländern gingen jedem Hinweis und jeder Information "mit größter Sorgfalt" nach, kündigte de Maizière am Sonntag in Berlin an. "Sofern Maßnahmen erforderlich sind, werden diese ergriffen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.