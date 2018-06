Kopenhagen (AFP) Nach dem Anschlag auf eine Diskussionsveranstaltung über Meinungsfreiheit und Islam in Kopenhagen sind Medienberichten zufolge auch vor einer Synagoge in der dänischen Hauptstadt Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wurden mindestens drei Menschen durch Schüsse verletzt, darunter auch zwei Polizisten. Ob es einen Zusammenhang zu dem Angriff auf die Veranstaltung mit dem schwedischen Mohammed-Karikaturisten Lars Vilks am Samstagnachmittag gibt, war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.