Kopenhagen (AFP) Nach den Schüssen vor einer Synagoge in Kopenhagen ist einer der drei Verletzten gestorben. Das Opfer sei in den Kopf getroffen worden und seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die dänische Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Bei den Schüssen waren außerdem zwei Polizisten verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang zu dem Angriff auf eine Diskussionsveranstaltung über Meinungsfreiheit und Islam in Kopenhagen gibt, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.