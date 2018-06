Kopenhagen (AFP) Nach den Angriffen in Kopenhagen haben Polizisten in der Nähe des Bahnhofs Noerreport Schüsse abgegeben. Dabei sei ein Mensch getroffen worden, teilte die dänische Polizei am Sonntagmorgen im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zum dessen "Gesundheitszustand" könne sie keine Angaben machen.

