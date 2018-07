Berlin (AFP) Die eurokritische AfD hat sich zufrieden mit ihrem Erfolg bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg gezeigt. Parteichef Bernd Lucke sprach am Sonntagabend von einem "Ergebnis, was uns sehr freut". Es sei nach den Landtagswahlen 2014 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zum vierten Mal in Folge gelungen, in ein Landesparlament einzuziehen. Es ist zudem das erste Mal, dass die AfD Sitze in einem westdeutschen Landesparlament erobert.

