Berlin (AFP) Drei Jahre nach seinem Rücktritt strebt der frühere Bundespräsident Christian Wulff zurück in die Öffentlichkeit. Wulff sei "voller Lebenskraft und voller Tatendurst", sagte Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU), der ein enger Vertrauter Wulffs ist, der "Welt am Sonntag". Wulff wolle sich "künftig gern in der Öffentlichkeit engagieren".

