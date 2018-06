Kopenhagen (AFP) Nach den tödlichen Angriffen auf ein Kulturzentrum und eine Synagoge in Kopenhagen haben zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten am Sonntag ein in der Nähe gelegenes Internetcafé gestürmt. Der Fernsehsender TV2 berichtete, dabei seien mindestens zwei Verdächtige festgenommen worden. Am späten Nachmittag verhörte die Polizei weitere Verdächtige in dem Café.

