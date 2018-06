Berlin (AFP) Nach den tödlichen Anschlägen in Kopenhagen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der dänischen Regierung eine enge Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus zugesagt. In einem Telefonat mit der dänischen Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt habe Merkel am Sonntag betont, dass Deutschland "fest an der Seite Dänemarks" stehe, teilte Vizeregierungssprecher Georg Streiter in Berlin mit. Die Kanzlerin habe ihrer Kollegin "einen weiterhin engen Kontakt bei Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus" zugesagt.

