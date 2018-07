Berlin (AFP) Filmstar Meryl Streep hat für den Jugendwahn ihrer Hollywood-Kolleginnen nur Spott übrig. "Heute reparieren die Leute in Hollywood permanent ihre Gesichter, um die Jugendlichkeit zu erhalten", sagte die 65-Jährige der "Welt am Sonntag". Das Ergebnis überzeuge sie nicht: "In Hollywood sieht heute fast jeder grotesk aus." Sie selbst stehe zu ihrem Alter.

