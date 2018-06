Hamburg (AFP) Der CDU-Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, Dietrich Wersich, hat das schwache Abschneiden seiner Partei als "herbe Enttäuschung" bezeichnet. Die Ziele seien nicht erreicht worden, räumte er am Sonntagabend in Hamburg ein. Es sei "schade und traurig", dass sich der Einsatz der CDU-Wahlkämpfer nicht gelohnt habe.

