Mississauga (SID) - Der langjährige NHL-Eishockeyprofi Steve Montador ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Am Sonntag wurde der Kanadier tot in seinem Haus in Mississauga/Ontario aufgefunden. Die Polizei geht bislang nicht von einem Verbrechen aus.

Montador hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL seit 2001 für sechs verschiedene Teams gespielt. 2004 erreichte der Verteidiger mit den Calgary Flames das Stanley-Cup-Finale. In der vergangenen Saison war Montador für den kroatischen KHL-Klub Medvescak Zagreb aufgelaufen und seitdem vertragslos.