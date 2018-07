Darmstadt (SID) - Erneuter Rückschlag für 1860 München: Trotz einer 1:0-Führung bis zur 83. Minute kamen die Löwen beim Aufstiegsaspiranten Darmstadt 98 nur zu einem 1:1 (1:0) - die Luft für Trainer Markus von Ahlen wird dünner. Noch immer stehen die Bayern tief im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga.

Jannik Bandowski (26.) traf bereits in der ersten Halbzeit, Leon Balogun erzielte den Ausgleich. Die Lilien liegen zwei Punkte hinter dem Dritten Karlsruher SC auf Platz vier.

1860-Coach von Ahlen setzte nach dem 1:2 gegen Heidenheim am vergangenen Spieltag auf Veränderung: Fünf Neue in der Startelf sollten die Wende im Abstiegskampf bringen - und in der ersten Hälfte gelang das gut. Die Partie vor 15.600 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor war aber keinesfalls hochklassig.

"Ich kann nur sagen, dass mir die Arbeit mit der Mannschaft unheimlich Spaß macht", sagte von Ahlen bei Sky auf Fragen nach seiner Zukunft: "Das, was die Mannschaft auf dem Platz wiedergibt, zeigt, dass wir ein intaktes Verhältnis haben. Ich bin hoch motiviert, alles für 1860 München zu geben." Darmstadt-Coach Dirk Schuster meinte: "Das war ein Punkt, der uns ein bisschen zugefallen ist. Wir können vieles besser machen. Trotzdem sind wir mit sehr viel Moral zurückgekommen."

Nach einem weiten Ball überwand Bandowski Darmstadts Torwart Christian Mathenia mit einem Linkschuss. Okotie verpasste die deutlichere Führung mit einem schwach geschossenen Elfmeter, Mathenia hatte kein Mühe (32.). Zuvor hatte Ex-Löwe Yannick Stark (im Winter nach Darmstadt gewechselt) Moritz Volz im Strafraum gefoult. Balogun rächte die mangelnde Chancenverwertung kurz vor dem Abpfiff.

Beste Darmstädter waren Mathenia und Aytac Sulu, bei den Löwen überzeugten Bandowski und Christoph Schindler.