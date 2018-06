Berlin (dpa) - Real Madrids Toni Kroos hat seine Mannschaft vor dem Champions-League-Gastspiel beim FC Schalke 04 am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) davor gewarnt, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Du gewinnst nicht im Vorbeigehen, auch Real Madrid nicht", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler der "Bild am Sonntag". Die Königlichen hatten in der vergangenen Saison mit Schalke 04, Borussia Dortmund und dem FC Bayern zwar in allen drei K.o.-Runden deutsche Teams ausgeschaltet, doch der "Deutschland-Schreck" müsse sich erst wieder neu beweisen. "Jetzt werden die Karten neu gemischt", betonte der Weltmeister.

Zugleich lobte der 25-Jährige Reals Mannschaftsgeist. "Bei uns nimmt sich niemand zu wichtig! Es gibt keine Streithähne. Keine Diven. Wir sind ein funktionierendes Familienunternehmen", sagte Kroos. Real Madrid sei im Vergleich zu seinem vorherigen Verein Bayern München "extremer". Das mache er etwa an dem noch größeren Rummel um seine Person fest. In München "war ein gewisser Abstand da. Hier flippen sie aus, wenn sie einen Spieler von Madrid sehen", sagte Kroos.