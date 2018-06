Athen (AFP) Vor dem Finanzministertreffen der Eurozone haben am Sonntagabend tausende Menschen in Athen und Thessaloniki gegen eine Fortsetzung der Sparpolitik demonstriert. Rund 15.000 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben vor dem Parlament in der griechischen Hauptstadt, um ihre Unterstützung für den Kurs der neuen Regierung zu bekunden. In der zweitgrößten griechischen Stadt Thessaloniki kamen zeitgleich laut Polizei rund 5000 Unterstützer der Regierung zusammen.

