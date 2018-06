London (AFP) Der britische Filmstar Benedict Cumberbatch hat geheiratet. Der 38-jährige Schauspieler und seine schwangere Verlobte, die 36-jährige Sophie Hunter, gaben sich am Samstag auf der Isle of Wight vor der Südküste Englands das Ja-Wort, wie britische Medien berichteten. An der Trauung in der Kirche St. Peter und St. Paul nahmen demnach vor allem enge Freunde und die Familien des Paares teil. Unter den Hochzeitsgästen sollen aber auch die Schauspieler Keira Knightly und Martin Freeman gewesen sein.

