Tschechow (SID) - Handball-Vizemeister Rhein-Neckar Löwen hat weiter alle Chancen auf eine gute Ausgangsposition im Achtelfinale der Champions League. Am vorletzten Gruppenspieltag gewannen die Mannheimer beim Tabellenletzten Medwedi Tschechow (Russland) klar 32:26 (18:14) und können Vardar Skopje (Mazedonien) im direkten Duell am 21. Februar noch von Platz zwei der Gruppe C verdrängen.