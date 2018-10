Balingen (SID) - Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten hat den erfahrenen ungarischen Torhüter Nandor Fazekas bis zum Ende der Saison unter Vertrag genommen. Die Verpflichtung des 38-Jährigen vom Serien-Doublegewinner MKB Veszprem gab der Verein am Sonntag bekannt. Zuletzt war der 219-malige Nationalspieler, der in der Bundesliga bereits für den TuS N-Lübbecke (2004 bis 2006) und den VfL Gummersbach (2006-2009) im Tor stand, an den katarischen Klub Al-Jaish ausgeliehen.