Jerusalem (AFP) Ein Wahlkampfspot der in Israel regierenden Likud-Partei, nach dessen Aussage die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) von einem Sieg der Linken in Israel profitieren würde, hat am Sonntag für scharfe Kritik bei den betroffenen Parteien gesorgt. In dem Spot der Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fahren als IS-Kämpfer verkleidete Schauspieler in einem offenen Kleintransporter durch die Gegend, halten neben einem israelischen Wagen und fragen dessen Fahrer: "Wo geht's nach Jerusalem?" - die Antwort lautet: "Halt Dich links".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.