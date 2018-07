Rom (AFP) Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Libyen reduziert Italien die Aktivitäten seiner Botschaft in Tripolis und bringt seine dort verbliebenen Bürger in Sicherheit. Das Außenministerium in Rom teilte am Sonntag mit, die Botschaft habe ihre Aktivitäten wegen der Verschlechterung der Sicherheitslage reduziert. Den Italienern werde "logistische Hilfe" gegeben, um das Land zu verlassen. Es handele sich jedoch nicht um eine "Evakuierung", zudem werde die Botschaft die "essenziellen Dienstleistungen" weiterhin gewährleisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.