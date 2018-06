Kopenhagen (dpa) - Bei den Ermittlungen nach den beiden Terroranschlägen von Kopenhagen hat die Polizei laut Medienberichten am Sonntag ein Internetcafé durchsucht. Dem dänischenFernsehen zufolge gab es dabei Festnahmen. Das Café liege im Stadtteil Nørrebro.

Dort hatte die Polizei den Attentäter am frühen Sonntagmorgen erschossen, nachdem er bei Angriffen in der dänischen Hauptstadt zwei Menschen getötet und mehrere verletzt hatte. Der genaue Hintergrund des Polizeieinsatzes in dem Internetcafé blieb zunächst unklar.