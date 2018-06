Kopenhagen (dpa) - Dänemarks Königin Margrethe hat die Dänen beschworen, nach den Terroranschlägen von Kopenhagen zusammenzuhalten. "Es ist wichtig, dass wir in so einer schwierigen Situation zusammenstehen und die Werte schützen, auf die Dänemark gebaut ist", sagte die Königin laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Bei zwei Anschlägen auf ein Kulturcafé und eine Synagoge in der dänischen Hauptstadt waren zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden, bevor die Polizei den mutmaßlichen Attentäter erschoss.

