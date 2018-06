Kopenhagen (dpa) - Dänemark im Alarmzustand: Rund zwölf Stunden nach einem Terroranschlag auf ein Kulturcafe in Kopenhagen sowie Schüssen an einer Synagoge läuft eine landesweite Großfahndung nach den Tätern. Bei beiden Attacken wurden zwei Menschen getötet und mehrere verletzt, darunter fünf Polizisten. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gab. Unterdessen hat die Polizei nahe einer Bahnstation in Kopenhagen einen Mann erschossen. Er habe das Feuer auf die Polizisten eröffnet und sei danach von Schüssen getroffen worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.