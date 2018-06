Zagreb (AFP) In Kroatien steht seit Sonntag erstmals eine Frau an der Staatsspitze. Bei ihrer öffentlichen Vereidigung im Zentrum der Hauptstadt Zagreb rief die konservative Politikerin Kolinda Grabar-Kitarovic zur Einheit auf und versprach, die Wirtschaft des in einer tiefen Krise steckenden Balkanstaats wiederanzukurbeln. Sie wolle alles dafür tun, dass Kroatien ein "wohlhabendes Land" werde, sagte die frühere Außenministerin: "Ich werde Kroatiens oberste Wirtschaftsdiplomatin sein".

