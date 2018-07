Weinheim (dpa) - Ein Mann ist in einer Zelle des Polizeireviers in Weinheim in Baden-Württemberg gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim mitteilte, war der 36-Jährige gestern wegen psychischer Probleme von Beamten in Gewahrsam genommen und anschließend in die Zelle gebracht worden. Ein Arzt hatte den Mann zuvor noch vorschriftsgemäß untersucht. Am späten Abend fanden Polizisten ihn bei einer Routinekontrolle jedoch leblos am Boden liegend. Um die Todesursache zu klären, soll der Mann nun obduziert werden.

